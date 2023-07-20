СМИ: Воздушную тревогу на Крымском мосту объявили из-за учений ПВО

Очевидцы поделились в соцсетях роликами, на которых всех просят покинуть мост из-за воздушной тревоги, при этом никакой угрозы не наблюдается. В итоге выяснилось, что объявления связаны с учениями, которые проводили военные.

«Сейчас мост открыт», - пишет Shot.

Ночью 17 июля в результате атаки на Крымском мосту была повреждена автодорожная часть, Погибли два человека, раненого ребенка доставили в реанимацию. Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом украинских властей.

