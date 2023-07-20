СМИ: Воздушную тревогу на Крымском мосту объявили из-за учений ПВО
Учения войск ПВО стали причиной объявления воздушной тревоги на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы поделились в соцсетях роликами, на которых всех просят покинуть мост из-за воздушной тревоги, при этом никакой угрозы не наблюдается. В итоге выяснилось, что объявления связаны с учениями, которые проводили военные.
«Сейчас мост открыт», - пишет Shot.
Ночью 17 июля в результате атаки на Крымском мосту была повреждена автодорожная часть, Погибли два человека, раненого ребенка доставили в реанимацию. Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом украинских властей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией
- В Сочи отдыхают около 191 тысячи туристов
- Посол Антонов: РФ не готовит диверсий против гражданских судов в Черном море
- Совбез ООН обсудит последствия прекращения зерновой сделки
- Песков заступился за Исинбаеву
- СМИ: карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей
- Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца
- СМИ: 72-летнего поляка задержали в 7 км от российской границы
- Песков назвал «верхом маразма» санкции против лагеря «Артек»
- Боррель: прекращение зерновой сделки ставит под угрозу навигацию в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru