СМИ: Воздушную тревогу на Крымском мосту объявили из-за учений ПВО

Учения войск ПВО стали причиной объявления воздушной тревоги на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал Shot.

Средства ПВО сбили над Белгородом две воздушные цели

Очевидцы поделились в соцсетях роликами, на которых всех просят покинуть мост из-за воздушной тревоги, при этом никакой угрозы не наблюдается. В итоге выяснилось, что объявления связаны с учениями, которые проводили военные.

«Сейчас мост открыт», - пишет Shot.

Ночью 17 июля в результате атаки на Крымском мосту была повреждена автодорожная часть, Погибли два человека, раненого ребенка доставили в реанимацию. Как сообщает «Радиоточка НСН», президент России Владимир Путин назвал произошедшее очередным терактом украинских властей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПВОКрымский МостВоенные Учения

Горячие новости

Все новости

партнеры