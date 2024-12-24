Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву
24 декабря 202401:33
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал позволяющее многоженство фетву, сообщается в Telegram-канале председателя совета Шамиля Аляутдинова.
«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — следует из сообщения.
Ранее Генеральная прокуратура России направила представление председателю ДУМ после выпуска религиозного предписания (фетвы), допускающего многоженство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву
- ФРГ остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн
- ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Ростове
- Хинштейн: Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты
- Израиль признал причастность к убийству Хании
- Пластическому хирургу Лонской назначен домашний арест по делу о потере зрения
- В России появится комиссия по спорту для инвалидов СВО и войн
- На Бали задержали россиянина за попытку распространения наркотиков
- Пенсионеры получат досрочные выплаты за январь в декабре
- Турция предложила платформу для мирных переговоров России и Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru