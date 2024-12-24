Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал позволяющее многоженство фетву, сообщается в Telegram-канале председателя совета Шамиля Аляутдинова.

В Духовном управлении мусульман РФ объяснили разрешение многоженства

«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — следует из сообщения.

Ранее Генеральная прокуратура России направила представление председателю ДУМ после выпуска религиозного предписания (фетвы), допускающего многоженство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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