Совет при Госдуме: Глупо списывать со счетов фанатов уехавших из России артистов

Необходимо не только работать с теми музыкантами, которые уезжают или делают громкие политические заявления, а выстраивать новую схему взаимодействия с молодыми артистами и богерами, заявил председатель экспертного совета по культуре Молодежного партамента при Госдуме РФ, пресс-секретарь Вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН.

«Львиная доля тех, кто уезжает, это все-таки представители рэп и рок индустрии, которые больше всего влияют на молодежь. Когда музыканты из России уезжают в другие страны, глупо списывать со счетов, какая у них огромная целевая аудитория здесь. Мы говорим о тех, кто уже что-то сделал, важно ведь формировать дальнейших артистов и блогеров. Сейчас подрастает новое поколение, а эта сфера у нас никак не регламентирована», - отметил он.

Ранее светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в пресс-центре НСН назвала новость о приезде Аллы Пугачевой в Москву фейком.

