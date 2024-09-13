Совет осетин призвал убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев призвал предпринимателя из Санкт-Петербурга удалить из меню осетинские пироги со свининой и курицей. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.
Ватаев указал, что тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью, поэтому для них осетинские пироги имеют сакральное значение.
Также он напомнил, что «птица и свинина считаются «грязными» животными» и употребление их в пищу у осетин считалось святотатством.
«Наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа... прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», - заключил Ватаев, добавив, что маркетинговые нововведения «не имеют ничего общего с осетинскими пирогами».
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против дагестанского треш-стримера Хавиера Ярмагомедова за то, что тот в прямом эфире растоптал и оплевал православный крест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru