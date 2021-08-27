«Совет Матерей» отправил гуманитарную помощь детям Донбасса
Общероссийская общественная организация «Совет Матерей» к началу учебного года собрала и отправила детям Донбасса гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба московского правительства.
Председатель организации Татьяна Буцкая заявила, что груз отправился в город Новоазовск, который находится вблизи «линии разграничения», где всё ещё звучат выстрелы, однако это не должно лишать детей права на праздник 1 сентября.
По её словам, к акции присоединились многие известные люди. Например, режиссёр Карен Шахназаров, который передал «Совету матерей» пакеты со школьными принадлежностями, собранные на «Мосфильме». А телеведущая Арина Шарапова уточнила, что, помимо прочего, приобрела пластилин, тетради и ручки.
«Детям это очень необходимо. Моё сердце с вами и с теми, кто участвует в гуманитарной акции», – подчеркнула Шарапова.
Буцкая напомнила, что почти миллион жителей Донбасса уже получили российские паспорта и могут рассчитывать на социальную поддержку, однако на них не распространяется решение президента РФ Владимира Путина о выплате по 10 тысяч рублей для подготовки к школе - для этого нужно проживать на территории РФ.
Глава «Совета Матерей» поблагодарила всех, кто помог собрать гуманитарный груз для школьников, и отметила, что следующая задача - открыть на Донбассе первое отделение организации, чтобы помогать семьям и родителям непризнанных республик регулярно и адресно.
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