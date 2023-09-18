Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили

Решение принято единогласно. Депутаты должны пересесть на российские автомобили с 2024 года.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», - говорится в заявлении по итогам заседания Совета ГД.

О необходимости пересадить чиновников на российские машины говорил в начале августа президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что ведомства должна прекратить закупать иномарки, передает «Радиоточка НСН».

