Совет Госдумы постановил пересадить депутатов на российские автомобили

Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение об использовании парламентариями только отечественных автомобилей, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГД.

Володин заявил, что обсудит с лидерами фракций переход депутатов на отечественные автомобили

Решение принято единогласно. Депутаты должны пересесть на российские автомобили с 2024 года.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», - говорится в заявлении по итогам заседания Совета ГД.

О необходимости пересадить чиновников на российские машины говорил в начале августа президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил, что ведомства должна прекратить закупать иномарки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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