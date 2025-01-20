Совет Госдумы подготовит новую редакцию законопроекта о полном запрете вейпов
20 января 202517:31
Совет Думы решил подготовить новую редакцию законопроекта, который предусматривает полный запрет вейпов в России. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что данный вопрос обсуждается уже давно.
«Эту дрянь надо полностью запретить», - написал он.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправки, согласно которым в России все кальянные смеси будут считаться никотинсодержащей продукцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru