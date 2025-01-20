Совет Госдумы подготовит новую редакцию законопроекта о полном запрете вейпов

Совет Думы решил подготовить новую редакцию законопроекта, который предусматривает полный запрет вейпов в России. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Госдуму

Он напомнил, что данный вопрос обсуждается уже давно.

«Эту дрянь надо полностью запретить», - написал он.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправки, согласно которым в России все кальянные смеси будут считаться никотинсодержащей продукцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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