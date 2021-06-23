Совет Федерации ужесточил наказание за повторное пьяное вождение

Совет Федерации сделал наказание за повторное пьяное вождение более суровым. Теперь за такое правонарушение будут лишать свободы с 2 до 3 лет. Изменения внесены в Уголовный кодекс. Авторы законопроекта считают, что действующие санкции неэффективны, а число повторных преступлений в этой области увеличивается.

Также растет и размер штрафа за такое нарушение — от 300 до 500 тыс. рублей вместо нынешних 200-300 тыс. рублей. Закон поступает на подпись главе государства.

Ранее Совфед ужесточил правила цитирования журналистами других СМИ.







