Совфед ужесточил правила цитирования журналистами других СМИ

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

В настоящий момент редакция, главный редактор и журналист не несут ответственность за распространение ложных, противоправных сведений, если материал является дословным воспроизведением сообщений других средств массовой информации.

Новый закон предусматривает ответственность для журналистов в случае, если главный редактор цитируемого СМИ не может быть установлен.

Ранее данный законопроект Госдума приняла в третьем окончательном чтении.

