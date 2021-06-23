Совет Федерации утвердил изменение границ Петербурга
На пленарном заседании члены Совета Федерации одобрили изменение границ Санкт-Петербурга, сообщает «Парламентская газета».
Планируется включить намывные территории у порта Бронка и возле «Газпром Арены» в состав Петербурга. Территории Финского залива были введены в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах, теперь они станут частью Петродворцового и Петроградского районов города.
Отмечается, что решение будет способствовать социально-экономическому развитию города и улучшению транспортной инфраструктуры, а также повысит инвестиционную привлекательность.
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