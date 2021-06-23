Москва и Санкт-Петербург обновили рекорды по количеству смертей от коронавируса

В Москве и Санкт-Петербурге за минувшие сутки зафиксировано максимальное число летальных случаев пациентов с коронавирусом за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие 24 часа в столице России умерли 88 больных COVID-19, а в Северной столице - 93 человека, что больше, чем в любом другом регионе. Всего с начала пандемии в Москве и Санкт-Петербурге скончались 21 686 и 15 596 пациентов с коронавирусом, соответственно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, ни федеральные, ни региональные власти не обсуждают введение нового локдауна, сообщает RT.