Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах
Совет Федерации единогласно одобрил закон, ограничивающий использование учащимися мобильных телефонов и прочих гаджетов с sim-картами на уроках, сообщает ТАСС.
Уточняется, что документ поддержали все 157 участвовавших в голосовании сенаторов.
Согласно закону, школьникам запрещается использовать «средства подвижной радиотелефонной связи» во время учебных занятий. Исключение составляют случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и педагогов, другие экстренные ситуации.
Также закон предоставляет учителям «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».
Кроме того, с нового учебного года в школьной программе появится обязательный урок труда (технологии) для учеников начальной и средней школы, а у учащихся средней школы и старшеклассников - предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (вместо ОБЖ).
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни. По его словам, девочек «надо учить варить борщ», а мальчиков - «учить держать молоток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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