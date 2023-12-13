Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Уточняется, что документ поддержали все 157 участвовавших в голосовании сенаторов.

Согласно закону, школьникам запрещается использовать «средства подвижной радиотелефонной связи» во время учебных занятий. Исключение составляют случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и педагогов, другие экстренные ситуации.

Также закон предоставляет учителям «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Кроме того, с нового учебного года в школьной программе появится обязательный урок труда (технологии) для учеников начальной и средней школы, а у учащихся средней школы и старшеклассников - предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (вместо ОБЖ).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни. По его словам, девочек «надо учить варить борщ», а мальчиков - «учить держать молоток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

