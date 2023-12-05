СМИ: Центробанк запретит сотрудникам пользоваться IPhone и IPad
5 декабря 202311:37
Центробанк запретит с 25 декабря своим сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами продукции Apple в служебных целях. Регулятор также отказался от их закупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
В прошлом году среднее количество сотрудников ЦБ составило 44568 человек, следует из годового отчета ЦБ.
Ранее депутат Хинштейн назвал нерациональным запрет iPhone для обычных россиян. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru