В Комитете солдатских матерей назвали «темным делом» призыв осужденных на службу

«По поводу судимости, это дело темное. Потому что никаких критериев нет. Когда человек поступает на контракт, ему проводят медицинскую комиссию, там есть психиатр и психолог. Но кому из мобилизованных или заключенных тестирование проводили? На практике все по-другому. Особый контроль за осужденными не предусмотрен. А как контролировать? Сделать маленький ФСИН во всех частях? Потом будут разбираться, почему расстрелы и убийства», - объяснила она.

Также она отметила, что призывать ограниченно годных раньше могли только в военное время, в период прошедшей в стране мобилизации по этому пункту встречались нарушения.

«Ограниченно годные – это люди, которые не годны в мирное время и ограниченно годны в военное время. Когда начали таких людей в рамках мобилизации призывать, мы напомнили, что военное положение не было объявлено. Тут ничего нового. Если это касается мирного времени, то это другой вопрос, и это категорически неправильно», - заключила она.

Принять осужденных на службу могут в интересах Минобороны и ЧВК «Вагнер», заявил ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов «Радиоточке НСН». Он отметил, что бывшие преступники зачастую совершают героические подвиги.

