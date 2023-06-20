В Комитете солдатских матерей назвали «темным делом» призыв осужденных на службу
Валентина Мельникова заявила НСН, что закон не предусматривает дополнительный контроль за такими военными.
Никаких критериев, по которым можно призывать осужденных на службу, нет, как и дополнительного контроля за такими военными, что чревато последствиями, заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с НСН.
Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Мельникова выступила против призыва осужденных.
«По поводу судимости, это дело темное. Потому что никаких критериев нет. Когда человек поступает на контракт, ему проводят медицинскую комиссию, там есть психиатр и психолог. Но кому из мобилизованных или заключенных тестирование проводили? На практике все по-другому. Особый контроль за осужденными не предусмотрен. А как контролировать? Сделать маленький ФСИН во всех частях? Потом будут разбираться, почему расстрелы и убийства», - объяснила она.
Также она отметила, что призывать ограниченно годных раньше могли только в военное время, в период прошедшей в стране мобилизации по этому пункту встречались нарушения.
«Ограниченно годные – это люди, которые не годны в мирное время и ограниченно годны в военное время. Когда начали таких людей в рамках мобилизации призывать, мы напомнили, что военное положение не было объявлено. Тут ничего нового. Если это касается мирного времени, то это другой вопрос, и это категорически неправильно», - заключила она.
Принять осужденных на службу могут в интересах Минобороны и ЧВК «Вагнер», заявил ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов «Радиоточке НСН». Он отметил, что бывшие преступники зачастую совершают героические подвиги.
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