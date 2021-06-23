Совет Федерации одобрил закон о госзащите силовиков
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон о предоставлении государственной защиты сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов, а также судьям, передает РИА Новости.
Согласно документу, в России запретят выдавать и распространять сведения, касающиеся персональных данных и информации об имуществе силовиков и судей под госзащитой. Соответствующие интернет-ресурсы будет блокировать Роскомнадзор.
Госзащиту предоставят судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета, МВД, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.
Также госзащита может быть предоставлена сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСБ и органов госохраны, уволенным со службы, в случае угрозы их жизни, здоровью или имуществу.
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