Совет Федерации одобрил закон о госзащите силовиков

Согласно документу, в России запретят выдавать и распространять сведения, касающиеся персональных данных и информации об имуществе силовиков и судей под госзащитой. Соответствующие интернет-ресурсы будет блокировать Роскомнадзор.

Госзащиту предоставят судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета, МВД, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.

Также госзащита может быть предоставлена сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСБ и органов госохраны, уволенным со службы, в случае угрозы их жизни, здоровью или имуществу.

