Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации принял решение одобрить закон, который вводит возможность дистанционного голосования в России, в том числе по почте. Действие документа распространяется на все уровни выборов.

Изменения будут внесены в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

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Ранее закон о дистанционном голосовании приняла Государственная дума. Новая норма не будет распространяться на всероссийское голосование по Конституции.

Закон также позволяет собирать подписи избирателей через портал Госуслуг, правда, не более 50% от требуемого количества.

Кроме того, он повышает подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Количество брака в подписях, которое приводит к отказу в регистрации кандидата избиркомами, урезается вдвое – с 10% до 5%.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:ГолосованиеЗаконСовет Федерации
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