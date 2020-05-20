Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации принял решение одобрить закон, который вводит возможность дистанционного голосования в России, в том числе по почте. Действие документа распространяется на все уровни выборов.

Изменения будут внесены в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».