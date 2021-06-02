Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу
Совет Федерации единогласно вслед за Госдумой одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Накануне министерство иностранных дел России подтвердило получение от США уведомления о решении Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН),
Ранее Госдума в среду, 19 мая, проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). решение было принято единогласно.
Договор по открытому небу вступил в силу с 1 января 2002 года, он символизировал укрепление доверия в Европе после холодной войны: 34 страны-участницы получили право открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Однако год назад Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. А в январе нынешнего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.
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