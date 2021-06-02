Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Совет Федерации единогласно вслед за Госдумой одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Накануне министерство иностранных дел России подтвердило получение от США уведомления о решении Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН),

Ранее Госдума в среду, 19 мая, проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). решение было принято единогласно.