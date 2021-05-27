Кремль: Путин и Байден могут обсудить в Женеве Договор по открытому небу

Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

Ранее политолог Алексей Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что американцы вынудили Россию выйти из Договора по открытому небу (ДОН), и теперь мир стал ещё ближе к катастрофе.

«Денонсация этого договора приближает "полночь мира". Сегодня те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. Наша страна дала приличное время на пересмотр решения, которое было принято при Трампе. У Байдена была возможность, не теряя лица, отказаться от этого решения администрации Трампа. Это могло бы быть одной из точек соприкосновения в предстоящем диалоге Путина и Байдена», - рассказал Мартынов.