Кремль: Путин и Байден могут обсудить в Женеве Договор по открытому небу

Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.

Ранее политолог Алексей Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что американцы вынудили Россию выйти из Договора по открытому небу (ДОН), и теперь мир стал ещё ближе к катастрофе.

«Денонсация этого договора приближает "полночь мира". Сегодня те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. Наша страна дала приличное время на пересмотр решения, которое было принято при Трампе. У Байдена была возможность, не теряя лица, отказаться от этого решения администрации Трампа. Это могло бы быть одной из точек соприкосновения в предстоящем диалоге Путина и Байдена», - рассказал Мартынов.

В МИД заявили, что ответа от США по ДОН так и не последовало

Напомним, Госдума в среду, 19 мая, проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). решение было принято единогласно. А год назад Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. В январе текущего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.

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ФОТО: РИА Новости
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