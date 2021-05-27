Кремль: Путин и Байден могут обсудить в Женеве Договор по открытому небу
Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН). Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, из-за того, что Россия скоро завершит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений.
Ранее политолог Алексей Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что американцы вынудили Россию выйти из Договора по открытому небу (ДОН), и теперь мир стал ещё ближе к катастрофе.
«Денонсация этого договора приближает "полночь мира". Сегодня те самые знаменитые "часы апокалипсиса" в чикагском университете приблизились еще больше к полуночи после расторжения договора. Россия из него вышла вслед за США. Американцы не оставили России никакого выбора. Наша страна дала приличное время на пересмотр решения, которое было принято при Трампе. У Байдена была возможность, не теряя лица, отказаться от этого решения администрации Трампа. Это могло бы быть одной из точек соприкосновения в предстоящем диалоге Путина и Байдена», - рассказал Мартынов.
Напомним, Госдума в среду, 19 мая, проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). решение было принято единогласно. А год назад Соединенные Штаты запустили процедуру выхода из соглашения, которая завершилась 22 ноября. В январе текущего года о запуске межведомственных процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. В МИД РФ пояснили, что Вашингтон своими действиями нарушил баланс интересов других государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Кремль: Путин и Байден могут обсудить в Женеве Договор по открытому небу
- Песков ответил президенту Польши на слова о «ненормальности» России
- В Калининграде отменили оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца
- Хинштейн: речь о входе в интернет по паспорту пока не идет
- Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану в казанской гимназии
- «Открытая Россия» объявила о самоликвидации
- Стало известно, что будут обсуждать Путин и Лукашенко 28 мая
- Сборная Россия сохранила свои позиции в рейтинге FIFA
- Austrian отменила рейс из Вены в Москву
- Экс-техдиректор компании-собственника «Зимней вишни» попросил частичного оправдания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru