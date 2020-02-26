Совет Федерации одобрил закон о бесплатном горячем питании для школьников

Сенаторы одобрили закон, согласно которому школьники младших классов в России будут получать бесплатное горячее питание. Такое решение принято на заседании Совета Федерации в среду, 26 февраля, сообщает АГН «Москва».

В Госдуме приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников

Закон, в частности, вводит понятие «здоровое питание».

Власти должны будут организовать горячее питание для школьников 1-4 классов поэтапно, с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

О необходимости обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием в своём обращении к Федеральному Собранию говорил президент РФ Владимир Путин.

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