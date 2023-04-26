Совет Федерации одобрил штрафы за продажу лекарств без рецепта
Совет Федерации РФ одобрили закон, предусматривающий ответственность за продажу лекарств без рецепта, если нет признаков уголовно наказуемого деяния, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, такие проступки выделяются в отдельный состав административных правонарушений, в качестве наказания предлагаются штрафы: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц (либо дисквалификации на срок до года), до 200 тысяч рублей - для юрлиц.
Ранее Совфед одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов, запретив продажу несовешеннолетним любых подобных устройств, сообщает RT.
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