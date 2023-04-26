Совет Федерации одобрил штрафы за продажу лекарств без рецепта

Согласно документу, такие проступки выделяются в отдельный состав административных правонарушений, в качестве наказания предлагаются штрафы: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц (либо дисквалификации на срок до года), до 200 тысяч рублей - для юрлиц.

Ранее Совфед одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов, запретив продажу несовешеннолетним любых подобных устройств, сообщает RT.