Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
Совет Федерации РФ единогласно одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также смены пола и педофилии, сообщает РИА Новости.
Согласно принятым нормам, запрет будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.
В частности, пропаганда ЛГБТ запрещается в любых продающихся в России товарах, в том числе в фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и маркетплейсах.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды призван «защитить граждан и Россию от деградации и вымирания», сообщает «Свободная пресса».
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