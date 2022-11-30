Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ

Совет Федерации РФ единогласно одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также смены пола и педофилии, сообщает РИА Новости.

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Согласно принятым нормам, запрет будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.

В частности, пропаганда ЛГБТ запрещается в любых продающихся в России товарах, в том числе в фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и маркетплейсах.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 10 млн рублей.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды призван «защитить граждан и Россию от деградации и вымирания», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛГБТПропагандаЗапретСовет Федерации РФ
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