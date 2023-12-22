Совет Федерации одобрил отдельное содержание в камерах террористов и убийц

Совет Федерации принал закон, согласно которому предусматривается раздельное содержание в камерах подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях, сообщает РИА Новости.

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В документе говорится, что отдельно от других будут содержаться лица, подозреваемые и обвиняемые в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заражении ВИЧ-инфекцией, грабеже и разбое, вымогательстве, теракте, содействии терористам.

Также одобренные нормы относятся к подозреваемым и обвиняемым в захвате заложника, организации преступной группировки, бандитизме, пиратстве, торговле людьми, похищении человека и изнасиловании, посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того, отдельно от других будут содержаться матери, подозреваемые и обвиняемые в убийстве новорождённого ребенка.

Ранее в Совфеде разработали поправки к законопроекту, позволяющие не помещать в СИЗО отцов-одиночек, которые воспитывают ребенка до 14 лет, а также беременных женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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