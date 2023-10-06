Россиянина обвинили в заражении школьницы ВИЧ-инфекцией

Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Мурманска, сознательно заразившего ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что в феврале 2023 года мужчину осудили за интимную связь с несовершеннолетней девушкой. В ходе расследования выяснилось, что осужденный стоял на учите с диагнозом ВИЧ-инфекция. Он скрыл свой диагноз от потерпевший и заразил ее. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее жительница Красногорска обвинила массажиста салона тайского массажа в Москве в изнасиловании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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