Совет Федерации обязал нотариусов сообщать о долгах завещателя
Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому нотариусы обязаны сообщать наследникам о долгах наследодателей по кредитам. Об этом сообщило РИА Новости.
Также соответствующий законопроект одобрила Госдума на прошлой неделе. Извещения о долговых обязательствах будут приходить наследникам в письменном виде. Нотариусы обязаны в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела обратиться в Центральный каталог кредитных историй, чтобы получить соответствующую информацию.
Нововведение актуально в тех случаях, когда долги по кредитам превышают стоимость наследуемого имущества. В таком случае принятие наследства экономически нецелесообразно.
Планируется, что закон вступит в силу через год после того, как будет официально опубликован.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлины наследников погибших от обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru