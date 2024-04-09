Наследников погибших от обстрелов со стороны Украины освободят от уплаты пошлин

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство освобождаются родственники погибших в результате обстрелов со стороны Украины, а также в результате терактов.

«Также от уплаты пошлины... будут освобождены члены семей погибших участников СВО», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что поправки в Налоговый кодекс РФ также будут распространяться и на родственников участников спецоперации, которые умерли в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий в течение года увольнять вдов погибших участников СВО, сообщает RT.

