Наследников погибших от обстрелов со стороны Украины освободят от уплаты пошлин
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты госпошлины отдельных категорий граждан.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство освобождаются родственники погибших в результате обстрелов со стороны Украины, а также в результате терактов.
«Также от уплаты пошлины... будут освобождены члены семей погибших участников СВО», — добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что поправки в Налоговый кодекс РФ также будут распространяться и на родственников участников спецоперации, которые умерли в течение года после увольнения, вызванного ранением или контузией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий в течение года увольнять вдов погибших участников СВО, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru