Совет Федерации 28 июля рассмотрит закон о повышении призывного возраста

Согласно проекту нормативного акта, верхняя граница призывного возраста в России будет увеличена с 27 до 30 лет. При этом, изначально предполагалось увеличение и нижней границы с 18 до 21 года, но ко второму чтению законопроекта в Госдуме нормы о повышении нижней границы призывного возраста исчезли.

В этой связи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не создавать резонанс вокруг повышения призывного возраста.

Ранее стало известно, что призывной возраст расширят до 18-30 лет с 1 января 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

