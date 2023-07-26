Совет Федерации 28 июля рассмотрит закон о повышении призывного возраста
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении призывного возраста 28 июля, сообщает сайт верхней палаты российского парламента.
Согласно проекту нормативного акта, верхняя граница призывного возраста в России будет увеличена с 27 до 30 лет. При этом, изначально предполагалось увеличение и нижней границы с 18 до 21 года, но ко второму чтению законопроекта в Госдуме нормы о повышении нижней границы призывного возраста исчезли.
В этой связи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не создавать резонанс вокруг повышения призывного возраста.
Ранее стало известно, что призывной возраст расширят до 18-30 лет с 1 января 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru