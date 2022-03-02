Совет европейских реестров доменов приостановил членство регистратора РФ
Совет европейских национальных реестров доменов верхнего уровня (CENTR) принял решение о приостановке членства Координационного центра доменов .RU/.РФ из-за специальной военной операции на территории Украины. При этом в заявлении совета директоров организации особо подчёркивается, что данный демарш не направлен против непосредственно российских коллег.
Приостановка членства ещё будет рассмотрено на Генеральной ассамблее CENTR в марте. Как уточнили в самом Координационном центре доменов .RU/.РФ, это профессиональная ассоциация, не обладающая функциями регулятора, фактически - площадка для обмена опытом, передаёт «Интерфакс».
На российских национальных доменах и отечественных пользователях приостановка членства в этой организации вообще никак не сказывается, заверили в КЦ.
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