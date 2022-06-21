Совет директоров Twitter выступил за продажу компании Маску
Совет директоров Twitter выступил за продажу компании предпринимателем Илоном Маском. Соответствующую рекомендацию совет директоров дал акционерам компании, передает ТАСС.
Отмечается, что решение совета было единогласным. Он назвал сделку справедливой и соответствующей интересам компании.
Ранее сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Газета New York Post сообщала, что бизнесмен может вложить до 10-15 миллиардов долларов собственных денег в покупку соцсети.
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