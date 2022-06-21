Совет директоров Twitter выступил за продажу компании Маску

Отмечается, что решение совета было единогласным. Он назвал сделку справедливой и соответствующей интересам компании.

Ранее сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Газета New York Post сообщала, что бизнесмен может вложить до 10-15 миллиардов долларов собственных денег в покупку соцсети.

