Экс-глава Twitter Джек Дорси вышел из совета директоров компании

Основатель и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси вышел из совета директоров соцсети. Об этом в среду объявили на ежегодном собрании акционеров компании, передает РИА Новости.

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В ноябре 2021 года Дорси ушел с поста генерального директора Twitter, его должность занял Парагу Агравалу.

Ранее сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Газета New York Post сообщала, что бизнесмен может вложить до 10-15 миллиардов долларов собственных денег в покупку соцсети.

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