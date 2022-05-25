Экс-глава Twitter Джек Дорси вышел из совета директоров компании

В ноябре 2021 года Дорси ушел с поста генерального директора Twitter, его должность занял Парагу Агравалу.

Ранее сообщалось, что Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Газета New York Post сообщала, что бизнесмен может вложить до 10-15 миллиардов долларов собственных денег в покупку соцсети.

