Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым
Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» расторг договор с главным редактором СМИ Алексеем Венедиктовым, редакция полностью прекратила существование. Об этом Венедиктов сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее радиостанцию отключили от эфира и заблокировали ее сайт после требования Генпрокуратуры ограничить доступ из-за призывов к экстремистской деятельности и ложных сведений о спецоперации РФ на Украине. Позже совет директоров принял решение о ликвидации «Эха Москвы». При этом сайт радиостанции будет отключен, а все корпоративные аккаунты в соцсетях — удалены.
«Сейчас идет так называемое сокращение штата. И каждому отдельному журналисту будет предложена компенсация и увольнение или перевод внутри холдинга. Редакции "Эха Москвы" уже не существует, поскольку главный редактор уже все. ЗАО при этом существует, и оно будет предлагать работу. Мне работу не предлагали, компенсацию тоже», — рассказал Венедиктов.
По словам экс-главреда, с ним согласовали расторжение контракта за два года до его истечения. Венедиктов намерен заниматься своими историческими проектами и «захватывать мир дальше».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- Боец Макрегор предложил почти $2 млрд за лондонский «Челси»
- Команда F1 разорвала контракт с российским гонщиком Мазепиным
- Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения
- Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым
- Стало известно, что повышает летальность после операций
- Хинштейн: Закон о наказании за фейки о ВС РФ распространят на Росгвардию
- QR-коды отменили в Воронежской области
- Более 700 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала спецоперации
- От отравления в подмосковном детском лагере погибли подростки
- Глава ДНР сообщил о взрыве дома в Мариуполе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru