Совет директоров «Эха Москвы» расторг контракт с Венедиктовым

Ранее радиостанцию отключили от эфира и заблокировали ее сайт после требования Генпрокуратуры ограничить доступ из-за призывов к экстремистской деятельности и ложных сведений о спецоперации РФ на Украине. Позже совет директоров принял решение о ликвидации «Эха Москвы». При этом сайт радиостанции будет отключен, а все корпоративные аккаунты в соцсетях — удалены.

«Сейчас идет так называемое сокращение штата. И каждому отдельному журналисту будет предложена компенсация и увольнение или перевод внутри холдинга. Редакции "Эха Москвы" уже не существует, поскольку главный редактор уже все. ЗАО при этом существует, и оно будет предлагать работу. Мне работу не предлагали, компенсацию тоже», — рассказал Венедиктов.

По словам экс-главреда, с ним согласовали расторжение контракта за два года до его истечения. Венедиктов намерен заниматься своими историческими проектами и «захватывать мир дальше».

