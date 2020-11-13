Азербайджанские мусульмане совершили пятничный намаз в Карабахе
13 ноября 202016:03
Азербайджанские военнослужащие совершили пятничный намаз в городе Шуша (армянское название - Шуши) в Нагорном Карабахе. Молитва совершалась в мечети Гевхар-аги впервые за последние 28,5 лет, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее пресс-служба МВД Азербайджана сообщила, что власти страны ввели комендантский час в городах Шуши и Гадрут в Нагорном Карабахе, передает РИА ФАН. Также в этих городах начали действовать районные отделы азербайджанской полиции.
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13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru