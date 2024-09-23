ФСБ: Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене
Жительницу Ростова-на-Дону задержали по подозрению в финансировании подразделений ВСУ. Об этом сообщило управление ФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, после начала специальной военной операции задержанная неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой дончанка контактировала до этого через Интернет.
«При этом она достоверно знала о том, что иностранная гражданка собирает средства для приобретения транспортных средств, закупки оптических прицелов, камуфляжной формы одежды, разгрузочных жилетов и другой продукции военного назначения... для обеспечения подразделений ВСУ», — подчеркнули в ФСБ.
Также на эти деньги закупались беспилотники, в дальнейшем применяемые для атак по российской территории.
В отношении ростовчанки возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре мужчину, переводившего деньги в виде криптовалюты на нужды ВСУ, задержали по подозрению в госизмене, напоминает «Свободная пресса».
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