ФСБ: Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене

Жительницу Ростова-на-Дону задержали по подозрению в финансировании подразделений ВСУ. Об этом сообщило управление ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции задержанная неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой дончанка контактировала до этого через Интернет.

«При этом она достоверно знала о том, что иностранная гражданка собирает средства для приобретения транспортных средств, закупки оптических прицелов, камуфляжной формы одежды, разгрузочных жилетов и другой продукции военного назначения... для обеспечения подразделений ВСУ», — подчеркнули в ФСБ.

Также на эти деньги закупались беспилотники, в дальнейшем применяемые для атак по российской территории.

В отношении ростовчанки возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре мужчину, переводившего деньги в виде криптовалюты на нужды ВСУ, задержали по подозрению в госизмене, напоминает «Свободная пресса».

