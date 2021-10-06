Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных

Участники террористического подполья пытались использовать зараженных коронавирусом для распространения инфекции в целом ряде стран. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, такой вид активности террористов, в частности, выявлен спецслужбами Индии. Одновременно в Тунисе местные экстремисты сумели проникнуть в казармы сотрудников правоохранительных органов для организации вспышки заболевания COVID-19 среди личного состава. Злоумышленники задержаны.

Что касается других уловок террористов, то, например, целенаправленные наезды на автомобилях на людей стали реже практиковаться, утончил Коков. Он объяснил это принятием ряда мер безопасности в общественных местах, а также введенными во многих странах ограничениями в связи с пандемией.

