Совбез РФ: Террористы взяли на вооружение COVID-больных
Участники террористического подполья пытались использовать зараженных коронавирусом для распространения инфекции в целом ряде стран. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
По его словам, такой вид активности террористов, в частности, выявлен спецслужбами Индии. Одновременно в Тунисе местные экстремисты сумели проникнуть в казармы сотрудников правоохранительных органов для организации вспышки заболевания COVID-19 среди личного состава. Злоумышленники задержаны.
Что касается других уловок террористов, то, например, целенаправленные наезды на автомобилях на людей стали реже практиковаться, утончил Коков. Он объяснил это принятием ряда мер безопасности в общественных местах, а также введенными во многих странах ограничениями в связи с пандемией.
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