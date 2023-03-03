«Союзмультфильм» планирует заместить западный киноконтент в течение трех лет

По словам главы совета директоров, «Союзмультфильм» производит более 2 тысяч минут, или 300 эпизодов сериальных проектов в год без учета полнометражных картин.

«Если мы сможем, а мы надеемся, что сможем, сохранить такой объем, то это будет много. Если вся отрасль будет так же наращивать производство, и на это будут деньги в индустрии, то я думаю, что мы за три года сможем заместить в часах ... объем контента, который был забран», — цитирует Слащеву ТАСС.

Ранее стало известно, что в российских онлайн-кинотеатрах стали недоступны фильмы и мультфильмы студии Disney, напоминает РИА ФАН. У сервисов истек срок действия договора с компанией, ушедшей из РФ.

