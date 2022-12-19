Киностудия «Союзмультфильм» может выпустить сериал про Чебурашку

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что киностудия изучает возможность выпуска сериала про Чебурашку, сообщает ТАСС.

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По её словам, это может быть «диалоговый сериал», никак не связанный с полнометражным фильмом, премьера которого запланирована на 1 января 2023 года.

«У нас уже есть созданные 3D-модели персонажей... Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», - отметила она.

Слащева также напомнила, что создатель Чебурашки и крокодила Гены Эдуард Успенский передал киностудии права на своих героев, разрешив переработку, что позволит написать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.

Ранее Чебурашка в виде мягкой игрушки стал индикатором невесомости у экипажа корабля «Союз МС-22», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КультураКиноСериалСоюзмультфильм
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