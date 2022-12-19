Киностудия «Союзмультфильм» может выпустить сериал про Чебурашку
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что киностудия изучает возможность выпуска сериала про Чебурашку, сообщает ТАСС.
По её словам, это может быть «диалоговый сериал», никак не связанный с полнометражным фильмом, премьера которого запланирована на 1 января 2023 года.
«У нас уже есть созданные 3D-модели персонажей... Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», - отметила она.
Слащева также напомнила, что создатель Чебурашки и крокодила Гены Эдуард Успенский передал киностудии права на своих героев, разрешив переработку, что позволит написать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.
Ранее Чебурашка в виде мягкой игрушки стал индикатором невесомости у экипажа корабля «Союз МС-22», сообщает RT.
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