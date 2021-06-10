«Союзмультфильм» начал переговоры с Netflix о сотрудничестве
Киностудия "Союзмультфильм" начала переговоры с американским видеосервисом Netflix о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правления компании Юлиану Слащеву.
Отмечается, что на прошедшей встрече обсуждалась как продажа имеющегося у студии контента, так и совместное продюсирование новых проектов. В частности, Слащева рассказала, что рассчитывает на продюсирование с Netflix полных метров, отметив, что студия в настоящее время работает над четырьмя полнометражными картинами.
Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» и видеосервис Premier готовятся представить новый комедийно-приключенческий мультсериал для детей дошкольного возраста «Чуч-Мяуч». Мультфильм создан по мотивам классической картины режиссёра Инессы Ковалевской «Чучело-Мяучело» 1982 года.
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