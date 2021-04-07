«Союзмультфильм» перезапускает «Чучело-Мяучело»
Киностудия «Союзмультфильм» и видеосервис Premier готовятся представить новый комедийно-приключенческий мультсериал для детей дошкольного возраста «Чуч-Мяуч». Мультфильм создан по мотивам классической картины режиссёра Инессы Ковалевской «Чучело-Мяучело» 1982 года.
Как рассказали в пресс-службе видеосервиса, все персонажи отрисованы в мягкой, простой стилистике с использованием спокойной цветовой гаммы, поскольку сериал рассчитан на аудиторию дошкольного возраста.
К выпуску уже готовы 52 серии, каждая по 7 минут. Премьера проекта состоится уже 14 апреля.
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