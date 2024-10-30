В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции
Поставки в Россию сливочного масла из Турции стартовали 27 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
По данным ведомства, по состоянию на 29 октября, в страну было ввезено 20 тонн турецкого сливочного масла.
«В настоящее время в реестре предприятий третьих стран находятся 116 организаций по производству сливочного масла... По данным ФГИС «ВетИС»... с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла, чем за аналогичный период прошлого года», — заключили в Россельхознадзоре.
Как пишет Telegram-канал Mash, первая партия является тестовой. Торговые сети будут наблюдать, насколько популярным окажется турецкий продукт у покупателей.
Ранее в Москве были арестованы двое мужчин, которые украли в продуктовом магазине 25 пачек сливочного масла, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru