В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции

По данным ведомства, по состоянию на 29 октября, в страну было ввезено 20 тонн турецкого сливочного масла.

«В настоящее время в реестре предприятий третьих стран находятся 116 организаций по производству сливочного масла... По данным ФГИС «ВетИС»... с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла, чем за аналогичный период прошлого года», — заключили в Россельхознадзоре.

Как пишет Telegram-канал Mash, первая партия является тестовой. Торговые сети будут наблюдать, насколько популярным окажется турецкий продукт у покупателей.

Ранее в Москве были арестованы двое мужчин, которые украли в продуктовом магазине 25 пачек сливочного масла, пишут «Известия».

