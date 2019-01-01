Союз Журналистов удивлен вольному толкованию «закона о фейках» в Якутске

Городской суд Якутска признал журналиста Михаила Романова из издания «Якутск Вечерний» виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафовал на 30 тысяч рублей, передает РИА Новости. Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин написал в Facebook, что решение суда будет обжаловано.

В апреле еженедельник «Якутск Вечерний» опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили и избили сотрудники ФСБ. По информации газеты «Коммерсант», газета «Якутск Вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которого пытались применить положения закона о фейковых новостях.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир объяснил НСН, что официальный комментарий организации будет готов, как только появится текст официального судебного заключения.

«Мы запросили текст постановления суда, нам его пока не предоставили. По деталям ничего сказать не могу, мы сейчас ждем этот текст, чтобы подготовить официальный комментарий. За этим делом пристально следил наш юротдел, он связывался и со стороной обвинения, и с адвокатами журналиста, поэтому, как только у нас будет текст, мы сможем более подробно его прокомментировать. Что касается самого этого случая, понятно, что журналиста судили не за воздействие на подсознание, а по статье за распространение фейковых новостей. Та ситуация, которую многие наши коллеги растиражировали, не соответствует действительности. С другой стороны, здесь со стороны силовых структур наблюдается достаточно вольное толкование самих понятий "фейк", "антифейковый закон", "оскорбление органов государственной власти". Ситуация очень непростая, мы сейчас держим ее на контроле», - заявил он.