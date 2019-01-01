Союз Журналистов удивлен вольному толкованию «закона о фейках» в Якутске
Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН сообщил, что его организация ждет официального объяснения якутского суда по делу о «фейковых новостях».
Городской суд Якутска признал журналиста Михаила Романова из издания «Якутск Вечерний» виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафовал на 30 тысяч рублей, передает РИА Новости. Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин написал в Facebook, что решение суда будет обжаловано.
В апреле еженедельник «Якутск Вечерний» опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили и избили сотрудники ФСБ. По информации газеты «Коммерсант», газета «Якутск Вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которого пытались применить положения закона о фейковых новостях.
Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир объяснил НСН, что официальный комментарий организации будет готов, как только появится текст официального судебного заключения.
«Мы запросили текст постановления суда, нам его пока не предоставили. По деталям ничего сказать не могу, мы сейчас ждем этот текст, чтобы подготовить официальный комментарий. За этим делом пристально следил наш юротдел, он связывался и со стороной обвинения, и с адвокатами журналиста, поэтому, как только у нас будет текст, мы сможем более подробно его прокомментировать. Что касается самого этого случая, понятно, что журналиста судили не за воздействие на подсознание, а по статье за распространение фейковых новостей. Та ситуация, которую многие наши коллеги растиражировали, не соответствует действительности. С другой стороны, здесь со стороны силовых структур наблюдается достаточно вольное толкование самих понятий "фейк", "антифейковый закон", "оскорбление органов государственной власти". Ситуация очень непростая, мы сейчас держим ее на контроле», - заявил он.
Собеседник НСН напомнил, что вольности формулировок в отношении журналистов со стороны судебной и правоохранительной системы могут спровоцировать ответную реакцию.
«Мы не забываем, что свобода слова и распространение информации – это конституционное право каждого гражданина в нашей стране, не только журналиста. Каждое административное воздействие на каждый конкретный случай требует очень внимательного подхода. Если мы все видим, что начинает накапливаться большое количество таких неправомочных решений, то, безусловно, ситуацию надо будет как-то решать. Если мы видим произвол или случаи вольного, так сказать, толкования норм закона со стороны правоохранительных и судебных органов, безусловно, надо будет принимать какие-то меры для того, чтобы такие толкования и широкий диапазон правоприменения сузить и ограничить. В какой это может быть форме, я пока сказать не могу, но, безусловно, надо смотреть на развитие ситуации в целом», - добавил он.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать меры ответственности журналистов за недостоверную информацию, в том числе о работе нижней палаты парламента. «Мы должны сделать то, чтобы защитить наших граждан от лживой, недостоверной информации и fake news», - заявлял Володин. Свое заявление спикер сделал в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на официальном сайте Госдумы.
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