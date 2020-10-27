Союз жилорганизаций оценил требование ношения масок в лифтах
Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин проконтролировал распоряжение Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в лифтах. Надзорное ведомство с 28 октября ввело в стране тотальный масочный режим в городском транспорте, на парковках, в лифтах, а также в любых общественных местах.
Исполнение предписания в лифтах жилых домов контролировать будет некому, однако сознательные граждане получат бонусом моральное право делать замечания соседям без масок, отметил в эфире «Радио 1» Константин Крохин.
Он напомнил, что в России вообще нет государственного административного органа, который должен выявлять нарушения и наказывать за них. Речь, в частности, идёт о курении в подъездах, выгуле собак без намордника, и всего остального.
Как выразился глава правления, новая норма на маски в лифтах будет носить факультативный характер. Даже консьержы не имеют права препятствовать нарушению масочного режима – только увещевать.
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