Агрегаторов такси обвинили в необоснованном завышении цен на 40%
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил в эфире НСН, что цена может сильно меняться в течение часа, что иногда не связано с ситуацией на дорогах.
Агрегаторы такси «рандомно» повышают и понижают цены, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН. По его словам, резкие скачки цен отпугнут россиян, которые сегодня взяли курс на экономию.
Накануне в Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября. Шапкин считает, что рынок все расставит по местам.
«Модель потребления россиян становится все более экономной. Поэтому конкуренция за пассажиров растет, а попытка локально задрать цены мешает в этой борьбе. В случае агрегаторов говорить об увеличении цен на 40% можно, так как цена зависит от ситуации на дорогах, цена может меняться за час несколько раз. Она может быть и необоснованно низкой, и необоснованно высокой. То есть, это не общая тенденция», - объяснил он.
При этом Шапкин назвал факторы, которые действительно могут влиять на рост цен. По его словам, резкие скачки стоимости просто отпугнут россиян.
«Во многом влияет на стоимость перевозки цена бензина, стоимость обслуживания автомобиля. Конечно, на это влияет курсовая разница. Цена будет повышаться, но резких скачков быть не должно – это попытка заработать. Появился реестр всех автомобилей, которые участвуют в перевозках. Много требований – начиная от цвета автомобиля, заканчивая разрешением. В связи с этим некоторые перевозчики пытались задрать цены. Но рынок все равно все расставит по местам, потому что цена определяется рынком. Когда они поднимают цены, у них просто прекращаются заказы. Есть люди, которые всегда готовы подвезти, не работая таксистом. Плюс общественный транспорт развит», - заключил он.
Резкий рост цен на такси в 2023 году связан с высоким спросом и отказом россиян от зарубежных путешествий, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- X5 Group протестирует работу магазинов малых форматов
- Нобелевскую премию мира не дали Зеленскому
- Швеция выделит $200 млн в рамках 14-го пакета помощи Украине
- Группа «Пневмослон» выпустила сингл в преддверии концерта в ноябре
- Андрей Князев записал песню с героями «Смешариков»
- Телеграм: 15 жизней за фото, Нобель и демарш Словакии
- Более 20 домов повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ
- Певица Вера Брежнева призналась, что развелась с мужем Константином Меладзе
- Вертолет Ка-29 уничтожил катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма
- Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru