Агрегаторов такси обвинили в необоснованном завышении цен на 40%

«Модель потребления россиян становится все более экономной. Поэтому конкуренция за пассажиров растет, а попытка локально задрать цены мешает в этой борьбе. В случае агрегаторов говорить об увеличении цен на 40% можно, так как цена зависит от ситуации на дорогах, цена может меняться за час несколько раз. Она может быть и необоснованно низкой, и необоснованно высокой. То есть, это не общая тенденция», - объяснил он.

При этом Шапкин назвал факторы, которые действительно могут влиять на рост цен. По его словам, резкие скачки стоимости просто отпугнут россиян.

«Во многом влияет на стоимость перевозки цена бензина, стоимость обслуживания автомобиля. Конечно, на это влияет курсовая разница. Цена будет повышаться, но резких скачков быть не должно – это попытка заработать. Появился реестр всех автомобилей, которые участвуют в перевозках. Много требований – начиная от цвета автомобиля, заканчивая разрешением. В связи с этим некоторые перевозчики пытались задрать цены. Но рынок все равно все расставит по местам, потому что цена определяется рынком. Когда они поднимают цены, у них просто прекращаются заказы. Есть люди, которые всегда готовы подвезти, не работая таксистом. Плюс общественный транспорт развит», - заключил он.

Резкий рост цен на такси в 2023 году связан с высоким спросом и отказом россиян от зарубежных путешествий, заявил ранее таксист-блогер Егор Рябков «Радиоточке НСН».

