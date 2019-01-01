Союз потребителей опроверг нарушение прав при снятии наличных в магазинах

«Поскольку выдача денег гражданам не является обязанностью торговых организаций, а это некая дополнительная услуга с их стороны, они в праве такую дополнительную услугу оказывать только тем, кто обращается к ним только за основной услугой, то есть за покупкой товаров. Я не вижу тут никакой дискриминации, потому что у потребителя ничего не отнимается, ему только прибавляется, — он получает возможность одновременно с покупкой снять деньги. Если же он будет пользоваться кассой магазина как банкоматом, это создаст дополнительные сложности для покупателей товаров в этих магазинах, потому что могут возникнуть очереди», — отметил собеседник НСН.

Напомним, что эксперимент по предоставлению россиянам возможности снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов вскоре будет распространен на всю Россию, заявили в АБР. Сейчас обналичить средства с помощью касс магазинов могут только жители удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны.

