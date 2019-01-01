Союз потребителей опроверг нарушение прав при снятии наличных в магазинах
Глава Союза потребителей рассказал в эфире НСН, почему обязательное условие магазинов для предоставления услуги снятия наличных на кассах вполне правомерно.
Обязать россиян совершать покупки в магазине для того, чтобы получить возможность снять наличные с банковской карты на кассе, может нарушить права потребителей. Как сообщил газете «Известия» замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в Роспотребнадзор был отправлен запрос, станет ли такое условие введения сервиса снятия наличных средств на кассах магазинов нарушением прав потребителей. Ответа из ведомства пока не поступало.
Ни о каком нарушении прав потребителей в данном случае речи не идет, заявил в эфире НСН председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ (слушайте аудио).
«Поскольку выдача денег гражданам не является обязанностью торговых организаций, а это некая дополнительная услуга с их стороны, они в праве такую дополнительную услугу оказывать только тем, кто обращается к ним только за основной услугой, то есть за покупкой товаров. Я не вижу тут никакой дискриминации, потому что у потребителя ничего не отнимается, ему только прибавляется, — он получает возможность одновременно с покупкой снять деньги. Если же он будет пользоваться кассой магазина как банкоматом, это создаст дополнительные сложности для покупателей товаров в этих магазинах, потому что могут возникнуть очереди», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что эксперимент по предоставлению россиянам возможности снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов вскоре будет распространен на всю Россию, заявили в АБР. Сейчас обналичить средства с помощью касс магазинов могут только жители удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны.
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