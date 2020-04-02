В «Союзе Потребителей» дали советы по закупке продуктов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по составлению рациона и приобретению продуктов в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В числе рекомендаций: присмотреться к объёму потребляемой пищи на фоне малой подвижности, подбирать сбалансированное питание и не делать запасы впрок, так как просроченные товары могут навредить здоровью. Кроме того были даны рекомендации по возможности приобретать продукты дистанционно, а не выходить в магазин.

Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН дал свои рекомендации по закупке продуктов для россиян, которых придерживается и сам.

«Продукты длительного хранения – консервы, хлебцы, сухари, их можно самому насушить. В условиях самоизоляции лучше иметь то к чему ты привык, то, что и раньше входило в твой рацион. Сейчас нет необходимости менять свои пищевые привычки. За исключением свежей молочной продукции, всё можно хранить в течении того времени, которого, как мне кажется, достаточно, чтобы карантин закончился» - рассказал эксперт.

Накануне Роспотребнадзор также предложил продлить самоизоляцию на ещё одну нерабочую неделю.

