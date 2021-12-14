Правозащитник: Транспортный комплекс перейдет на цифровой документооборот к 2024 году

Транспортная отрасль постепенно переходит на цифровой документооборот, процесс должен завершиться к 2024 году, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН.

«Радостно то, что мы идем в цифровизацию транспортной отрасли. И электронный путевой лист, и товарно-транспортные накладные – они уже есть, они работают. Я думаю, что к 2024 году, как нам обещали, транспортный комплекс закончит переход на цифровой документооборот», - отметил Попков.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в пресс-центре НСН отметил, что в 2021 году было принята новая транспортная стратегия, которая включила в себя ряд принципиальных пунктов развития отрасли в стране.

