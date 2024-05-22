Союз кинематографистов сообщил о смерти вдовы Михаила Пуговкина
Вдова Народного артиста СССР Михаила Пуговкина скончалась на 83 году жизни. Траурное сообщение появилось на сайте Союза кинематографистов России. Прощание пройдёт в четверг, 23 мая в подмосковном Воскресенске.
Ирина Пуговкина-Лаврова состояла в Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов РФ. Там выразили соболезнование родным и близким почившей.
Как отмечается в некрологе, жизненный путь Ирины Константиновны был нелёгким, однако все проблемы компенсировались её активным деятельным характером, а также прекрасными организаторскими способностями.
Пуговкина-Лаврова много лет занимала должность администратора в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды. Она организовывала выступления и встречи артистов со зрителями. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», прощание с вдовой Пуговкина назначено на 23 мая в 12:00 в Воскресенском Иерусалимском храме.
Михаил Пуговкин умер в возрасте 85 лет в 2008 году. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru