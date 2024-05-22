Союз кинематографистов сообщил о смерти вдовы Михаила Пуговкина

Пуговкина-Лаврова много лет занимала должность администратора в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды. Она организовывала выступления и встречи артистов со зрителями. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», прощание с вдовой Пуговкина назначено на 23 мая в 12:00 в Воскресенском Иерусалимском храме.

Михаил Пуговкин умер в возрасте 85 лет в 2008 году. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

