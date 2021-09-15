Союз дачников Подмосковья дал советы по подготовке участка к зиме

«Вырезать старые кусты малины, старые ветки – перед зимой очень актуальна обрезка плодовых деревьев и кустарников. И максимально сжечь остатки с огорода, которые накопились за сезон – это ботва картофеля, "лианы" кабачков, потому что в этих остатках всегда живут вредители, и в них они благополучно перезимуют», - сказал Мезенцев.

Мезенцев напомнил, что сжигать отходы нужно аккуратно, чтобы избежать пожара. Он посоветовал использовать для этого железные бочки. По словам специалиста, также участок лучше избавить от воды, которая набиралась летом. Он напомнил, что бассейны, бочки и искусственные пруды могут не перезимовать. Мезенцев посоветовал обесточить дом и отключить подачу электроэнергии на дачный участок.

Кроме того, для защиты от посягательств на свое имущество нужно проверить забор. «Необходимо перед закрытием участка проверить периметр забора – чтобы там не было дырок, листов железа, которые отходят и через которые можно залезть. И рекомендуется на зиму установить систему видеонаблюдения», – цитирует Мезенцева «Радио 1».

Ранее стало известно, что «дачную амнистию» в России могут продлить до 1 марта 2031 года, а также расширить её применение.

