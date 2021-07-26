«Жуткие темпы»: Названы причины подорожания дач в Подмосковье

Рост цен на загородную недвижимость в Подмосковье будет продолжаться, если «инфляция будет раскручиваться, и её не удастся обуздать». Такую перспективу обрисовал вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Сергей Власенко. Он также считает резкий рост цен на строительные материалы одной из причин, ухудшающих ситуацию на рынке.

Подорожание идёт «жуткими темпами», заявил эксперт в эфире «Радио 1».

«С одной стороны, ипотека будет и дальше дорожать. Но при этом покупательная способность населения снижается. По идее, это должно сдерживать рост цен на недвижимость. Но, с другой стороны, сейчас идёт удорожание строительных материалов. Дерево подорожало в три раза, металл прибавил. Если ситуация усугубиться, рост цен неминуем. Если же инфляция затормозится, дальнейшего подорожания не будет», – отметил Власенко.

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Согласно недавно опубликованной статистике, за последний год дачи в Подмосковье прибавили в цене 55%. Эксперты объясняют такой всплеск ситуацией с ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Люди, которые вынужденно перешли на удалённый режим работы, стали более интенсивно интересоваться загородной недвижимостью.

«То, что цены повысились, факт бесспорный. В первую очередь, выросла цена на объекты с хорошей инфраструктурой. На самом деле, там рост может быть значительно выше 50%. С теми же дачами, до которых добраться сложно, расположенными на большем удалении от столицы без инфраструктуры ситуация обстоит иначе. Там рост цен более умеренный», – констатировал вице-президент Гильдии.

Кроме того он заявил о достаточно широком разбросе цен на дачи в Московской области. Так, в западной части региона можно встретить предложения за 20 миллионов рублей. При этом в 20 – 40 километрах восточнее столицы за 1,5-3 миллиона рублей можно купить нормальный, приличный участок с домом.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ЦеныПодмосковьеДача
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