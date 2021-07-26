«Жуткие темпы»: Названы причины подорожания дач в Подмосковье

Согласно недавно опубликованной статистике, за последний год дачи в Подмосковье прибавили в цене 55%. Эксперты объясняют такой всплеск ситуацией с ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Люди, которые вынужденно перешли на удалённый режим работы, стали более интенсивно интересоваться загородной недвижимостью.

«То, что цены повысились, факт бесспорный. В первую очередь, выросла цена на объекты с хорошей инфраструктурой. На самом деле, там рост может быть значительно выше 50%. С теми же дачами, до которых добраться сложно, расположенными на большем удалении от столицы без инфраструктуры ситуация обстоит иначе. Там рост цен более умеренный», – констатировал вице-президент Гильдии.

Кроме того он заявил о достаточно широком разбросе цен на дачи в Московской области. Так, в западной части региона можно встретить предложения за 20 миллионов рублей. При этом в 20 – 40 километрах восточнее столицы за 1,5-3 миллиона рублей можно купить нормальный, приличный участок с домом.

