Соучастница молдавского политика Плахотнюка получила 10 лет колонии

Платон являлась директором казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. По словам Волк, Платон входила в преступную группировку, организованную ее братом Вячеславом Платоном, вместе с ними мошеннические схемы разрабатывал политик Владимир Плахотнюк и главы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин.

По данным суда, злоумышленники незаконно вывели из РФ более 126 миллиардов рублей. Платон получила 10 лет в колонии общего режима, ее имущество будет конфисковано. Отмечается, что приговор может быть обжалован.

