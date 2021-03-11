Соучастница молдавского политика Плахотнюка получила 10 лет колонии
Елена Платон, соучастница молдавского политика Владимира Плахотнюка, который находится в международном розыске, получила в России 10 лет лишения свободы по делу о выводе более 126 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Платон являлась директором казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. По словам Волк, Платон входила в преступную группировку, организованную ее братом Вячеславом Платоном, вместе с ними мошеннические схемы разрабатывал политик Владимир Плахотнюк и главы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин.
По данным суда, злоумышленники незаконно вывели из РФ более 126 миллиардов рублей. Платон получила 10 лет в колонии общего режима, ее имущество будет конфисковано. Отмечается, что приговор может быть обжалован.
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