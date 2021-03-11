Соучастница молдавского политика Плахотнюка получила 10 лет колонии

Елена Платон, соучастница молдавского политика Владимира Плахотнюка, который находится в международном розыске, получила в России 10 лет лишения свободы по делу о выводе более 126 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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Платон являлась директором казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. По словам Волк, Платон входила в преступную группировку, организованную ее братом Вячеславом Платоном, вместе с ними мошеннические схемы разрабатывал политик Владимир Плахотнюк и главы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин.

По данным суда, злоумышленники незаконно вывели из РФ более 126 миллиардов рублей. Платон получила 10 лет в колонии общего режима, ее имущество будет конфисковано. Отмечается, что приговор может быть обжалован.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МошенничествоСудыМолдавия
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