Соцсети: В Томске пациентке с коронавирусом предложили «сидячую госпитализацию»

Врачи одной из больниц Томска предложили женщине, которая заразилась коронавирусом, «сидячую госпитализацию», сообщил председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

В своём «Твиттере» благотворитель рассказал, что «сидячую госпитализацию» томские врачи предложили пациентке по причине отсутствия свободных коек.

Ранее в соцсети «Вконтакте» паблик «Регион-70 Томск» разместил видео, снятое, как утверждается, в томской городской больнице № 2, где пациенты лежат на койках в коридоре. Автор ролика утверждает, что мест в палатах не хватает, а новых больных и вовсе размещают на стулья.



В администрация Томской области, в свою очередь, сообщили, что на 1 ноября в регионе были свободны 39,8% коек для больтных с коронавирусом. В региональном департаменте здравоохранения добавили, что из-за роста числа пациентов в приёмном отделении томской городской больницы количество коек увеличили с 80 до 150.

