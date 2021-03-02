Соцсети удалили около 450 материалов с призывами подростков к суициду

По требованию Роскомнадзора (РКН) социальные сети удалили 451 материал с призывами совершить самоубийство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что призывы несовершеннолетних совершить самоубийство в среду 3 марта начали активно распространяться в сети с 21 февраля текущего года. Меры по удалению подобного контента призваны защитить детей.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в свою очередь также потребовал провести расследование в отношении блогеров, распространяющих материалы с призывами к самоубийству.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в СК РФ с просьбой прекратить распространение запрещенной информации. По ее словам, она получила сообщения "от встревоженных родителей", а также от департамента образования Москвы.



